İskelede bekleyen iki kadın arasında tartışma çıktı: Uçan tekme ile karşılık verdi!
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İskelede bekleyen iki kadın arasında tartışma çıktı: Uçan tekme ile karşılık verdi!

Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe vurgusu yapılmasına rağmen Eminönü-Üsküdar iskelesinde meydana gelen yoğunluk dikkat çekti. Kalabalığın arasında yer alna iki kadın arasında tartışma çıktı ve taraflardan biri uçan tekme savurdu.

İskelede bekleyen iki kadın arasında tartışma çıktı: Uçan tekme ile karşılık verdi!
17.07.2020 12:13 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:16

İstanbul'da Eminönü iskelesinden Üsküdar'a gitmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruğun oluşmasına neden oldu. İskelede bekleyen iki kadın arasında kavga çıktı. Kadınlardan biri önünde bekleyen kadınla, hızlı olmadığı gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve kadınlardan biri turnike üzerinden tartıştığı kadına uçan tekme attı.

EMİNÖNÜ İSKELESİ'NDE KADINDAN KADINA UÇAN TEKME

"ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Saldırıya uğrayan kadın, "Valizle girenler diğer tarafta bekliyormuş. Benim yanımda çocuğum var. Sırada beklerken önümden biri geçti. Turnikeye ikinci akbili basmak için biraz beklememiz gerekiyor. Hemen geçemiyoruz. Arkamdaki iki kadın 'Niye geçmiyorsun?' diye bana bağırdı. Sen bana neden bağırıyorsun dedim. Doğu Türkistanlıyım. O da bana 'Sen ne diyorsun, git ülkene' dedi. Turnikenin üzerine atlayarak benim üstüme gelmeye çalıştı. Şikayette bulundum" dedi.

Kaynak: DHA

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