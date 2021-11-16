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İskelede 4 gün mahsur kalan 'Garip' kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İskelede 4 gün mahsur kalan 'Garip' kurtarıldı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde iskelenin sütunlarında 4 gündür mahsur kalan kedi itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde iskelenin sütunlarında 4 gündür mahsur kalan kedi itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Olay, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bulunan iskelede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede sürekli kedi sesi duyan balıkçılar, bir türlü söz konusu kedi sesinin nereden geldiğini fark edemedi. Bölgede detaylı arama yapan balıkçılar, kediyi kurtarmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Daha sonra bölgeye gelen itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin kurtarma operasyonu ile söz konusu kedi için Sahil Güvenlik Botu denizden iskeleye ulaşmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlardan Süleyman Demirel ve Ahmet Demirel'inde kürekli fiber tekne ile kediyi kurtarma operasyonuna katıldı.

Tüm ekiplerin seferber olması sonucu 4 gündür mahsur kaldığı iddia edilen kedi olduğu yerden kurtarıldı. Demirel ailesi kediyi sahiplenerek, eve götürdükleri kedini karnını doyurmaya çalıştı. 'Garip' ismi verilen kedi 4 günlük acılarından sonra mutlu bir yuvaya kavuşmuş oldu. - TEKİRDAĞ

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