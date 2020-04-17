İskele ve Deniz Ulaşım Araçları, Kartal Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi Kartal Belediyesi, tüm dünyayı sarsan Korona virüsüne karşı ilçedeki dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kartal Belediyesi, tüm dünyayı sarsan Korona virüsüne karşı ilçedeki dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak Kartal-Adalar İskelesi ve tüm deniz ulaşım araçları da belediye ekiplerinin hummalı çalışmaları kapsamında dezenfekte edildi.

Daha önce de ilçe genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarda, okul, hastane ve park gibi halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda, virüslerin bulunma ihtimaline karşı önleyici tedbir olarak dezenfekte ve yıkama çalışmaları gerçekleştiren Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı alanında uzman ekipler, ilçedeki önemli toplanma ve kullanım alanlarındaki titiz çalışmalarına bugün de devam etti. Çalışmalar kapsamında Kartal-Adalar İskelesi ve deniz ulaşım araçlarının tamamı, Nano gümüş iyon teknolojisi kullanarak hijyenik hale getirildi.

"Bu Zor Günleri Atlatacağız"

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri'nden sorumlu Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, dezenfekte çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada; "Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in talimatları noktasında, ilçemizdeki dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Nano gümüş teknolojisinin uygulandığı alanlarda, uzun süre virüsler ve bakteriler etkisiz hale getirilmiş oluyor. Kartal genelinde dezenfekte çalışmalarımız tüm hızıyla sürdürüyor. Kartallı komşularımızın, alınan önlemleri uygulaması bizler için çok önemli. İnanıyoruz ki, hep beraber bu zor günleri atlatacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA