İskele üzerinde görenlerin şaşırdığı "Ezgi usta" tarihi konağın ihyasında çalışıyor
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İskele üzerinde görenlerin şaşırdığı "Ezgi usta" tarihi konağın ihyasında çalışıyor

04.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:34
İskele üzerinde görenlerin şaşırdığı

Osmanlı'dan miras asırlık el sanatı "Edirnekari"nin son ustalarından Halil Teksöz'ün yanında çıraklık yapan Ezgi Kamar, ustasının restorasyon işini yaptığı 150 yıllık konağın ihyasında kereste kesiyor, iskeleye çıkıp çivi çakarak tarihi konağın ayağa kaldırılmasına emek veriyor.

Osmanlı'dan miras asırlık el sanatı "Edirnekari"nin son ustalarından Halil Teksöz'ün yanında çıraklık yapan Ezgi Kamar, ustasının restorasyon işini yaptığı 150 yıllık konağın ihyasında kereste kesiyor, iskeleye çıkıp çivi çakarak tarihi konağın ayağa kaldırılmasına emek veriyor.

Edirne'nin sivil mimarlık örneklerinden, Üç Şerefeli Cami gölgesinde bulunan Dumlu Konağı, 7 yıl önce çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. İş insanı Ramazan Güven tarafından kent turizmine butik otel olarak kazandırılmak için satın alınan konağın restorasyonunu Edirnekari ve ahşap ustası Halil Teksöz üstlendi.

Tarihi konağın 5 kişilik restorasyon ekibinde yer alan 28 yaşındaki Ezgi Kamar da ustasından öğrendiği ahşap işinin inceliklerini konağın yeniden ayağa kaldırılması için kullanıyor.

Ağaç ve keresteleri testereyle kesen Kamar, ardından iskeleye çıkarak konağın iskeletinin oluşturulması için çivi çakıp ekibin iş yükünün önemli bölümünü sırtlıyor.

Kamar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ahşabı çok sevdiğini ve bu sevginin işini kolaylaştırdığını söyledi.

Edirnekari ustası olma yolunda ilerlediğini anlatan Kamar, ahşapla olan bağını ilerletmek ve daha çok bilgi edinmek adına restorasyon çalışmasına katıldığını dile getirdi.

Kamar, kendisini iskele üstünde çalışırken görenlerin şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

"Bir işi kadın ya da erkek işi olarak ayırmamak gerekiyor"

Herhangi bir işin kadın veya erkek işi olarak ayrılmaması gerektiğini vurgulayan Kamar, şöyle devam etti:

"Ben olaya hiçbir şekilde erkek ya da kadın işi olarak bakmıyorum. Çevremden aldığım tepkiler daha çok şaşırma üzerine oluyor. Mesela şurada iskelenin tepesine çıktığım zaman yoldan geçenler şaşırarak bakıyorlar. Ama bence bir işi kadın ya da erkek işi olarak ayırmamak gerekiyor. İsteyen, motivasyonu olan herkes her işi yapabilir."

Ahşap malzemenin kullanıldığı restorasyonun zorlukları olduğuna dikkati çeken Kamar, "Çok dikkatli olmak gerekiyor. İskeleye tırmanırken veya kesici delici aletleri kullanırken ufacık bir yanlışlıkla parmağınızı, elinizi kesebilirsiniz, o yüzden çok dikkatli olmakta fayda var." diye konuştu.

Halil Teksöz de çırağı Kamar'ın işini severek yaptığını, konağın restorasyonunda başarıyla çalıştığını aktardı.

Konağın aslına uygun restore edildiğini belirten Teksöz, "Edirne'ye güzel bir çivi çakılmış, turizm açısından da harika bir yatırım yapılmış oluyor. Dışarıdan gelen turistlere Edirne örneği verebileceğiz." dedi.

İskele üzerinde görenlerin şaşırdığı 'Ezgi usta' tarihi konağın ihyasında çalışıyor
İskele üzerinde görenlerin şaşırdığı 'Ezgi usta' tarihi konağın ihyasında çalışıyor
İskele üzerinde görenlerin şaşırdığı 'Ezgi usta' tarihi konağın ihyasında çalışıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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