İskele motoru bozulunca 8'inci katta mahsur kalan işçileri emniyet kemeri hayata bağladı
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İskele motoru bozulunca 8'inci katta mahsur kalan işçileri emniyet kemeri hayata bağladı

26.11.2020 13:23 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:54

Antalya'da iskele motoru bozulunca taktıkları emniyet kemeri sayesinde düşmekten kurtulan 2 işçiye, vatandaşlar yardım etti.

Antalya'da iskele motoru bozulunca taktıkları emniyet kemeri sayesinde düşmekten kurtulan 2 işçiye, vatandaşlar yardım etti.

Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde boya yapan Zafer Cücük ile Zeki Türk, iskele motorlarından birinin bozulması sonucu yüksekte mahsur kaldı.

Emniyet kemeri takılı olan işçilerin mahsur kaldığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İşçiler, 8'inci katta oturanlar tarafından pencereden içeriye alındı.

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Sağlık kontrolünden geçirilen işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İşçilerden Zeki Cücük, gazetecilere yaptığı açıklamada, boya yaptıkları sırada iskele motorlarından birinin bozulması sonucu halatın birden yukarı çıkmaya başladığını, iskelede 90 derece eğik durumda kaldıklarını söyledi.

Emniyet kemerinin kendilerini yaşama bağladığını belirten Cücük, "Emniyet kemeri olmasaydı ölmüştük. Vatandaşların da yardımıyla kurtulduk." dedi.

İskele motoru bozulunca 8'inci katta mahsur kalan işçileri emniyet kemeri hayata bağladı
İskele motoru bozulunca 8'inci katta mahsur kalan işçileri emniyet kemeri hayata bağladı
İskele motoru bozulunca 8'inci katta mahsur kalan işçileri emniyet kemeri hayata bağladı
İskele motoru bozulunca 8'inci katta mahsur kalan işçileri emniyet kemeri hayata bağladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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