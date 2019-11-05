İskele halatının kopması sonucu 2 işçi yaralandı

İskele halatının kopması sonucu 2 işçi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde sıva çalışması için kurulan iskele halatının kopması sonucu 2 inşaat işçisi yaralandı.

05.11.2019 18:21 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:23
İskele halatının kopması sonucu 2 işçi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde sıva çalışması için kurulan iskele halatının kopması sonucu 2 inşaat işçisi yaralandı.

İlçeye bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde bir binanın dış sıva çalışmasını yapan Mustafa Çam (32) ve Hasan Cücük (31), iskele halatının kopması sonucunda yere düştü.

Yaralanan işçilere ilk yardımı yapan arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

VİDEO: İskele halatının kopması sonucu 2 işçi yaralandı
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