17.11.2019 11:17 | Son Güncelleme: 17.11.2019 11:21

İskele altında kalarak can veren mühendis Korkut Küçükcan için İnşaat Mühendisleri Odasında tören

GAZİANTEP - Gaziantep'te çöken Akkent Cami iskelesinin altında kalarak hayatını kaybeden inşaat mühendisi Korkut Küçükcan için Gaziantep İnşaat mühendisleri odasında tören düzenlendi.

Gaziantep'te 14 Kasım 2019 günü çöken Akkent Cami iskelesinin altında kalan ve 34 saat sonra enkaz altından ölü olarak çıkarılan Korkut Küçükcan için mensubu olduğu Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odasında tören düzenlendi.

Törene Küçükcan'ın ailesi, yakınları, meslektaşları, oda mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Korkut Küçükcan'ın özgeçmişi okunurken duygu dolu anlar yaşandı. Ailesi ve çocukları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Programda konuşan Korkut Küçükcan'ın babası Kemal Küçükcan çok üzgün olduklarını belirterek, kendilerine destek olan, yanlarında olan herkese teşekkür etti. Kemal Küçükcan'ın ardından Korkut Küçükcan'ın arkadaşları ve yakın dostları da açıklamalarda bulunurken, İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk de, üzgün olduklarını ve olayı her yönüyle araştıracaklarını aktardı.

Korkut Küçükcan bugün öğle namazına müteakip Bahattin Nakiıpoğlu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: İHA