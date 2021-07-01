İskeçe Türk Birliğinin statüsünün iadesi talebinin mahkemece tekrar reddedilmesi tepki gördü
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İskeçe Türk Birliğinin statüsünün iadesi talebinin mahkemece tekrar reddedilmesi tepki gördü

İskeçe Türk Birliğinin statüsünün iadesi talebinin mahkemece tekrar reddedilmesi tepki gördü
Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Batı Trakya'da, İskeçe Türk Birliğinin (İTB) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları doğrultusunda yeniden tescil başvurusunun Yunanistan Yüksek Mahkemesince (Arios Pagos) reddedilmesi, Türk azınlık kurum ve kuruluşlarınca tepkiyle karşılandı.

Batı Trakya'da, İskeçe Türk Birliğinin (İTB) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları doğrultusunda yeniden tescil başvurusunun Yunanistan Yüksek Mahkemesince (Arios Pagos) reddedilmesi, Türk azınlık kurum ve kuruluşlarınca tepkiyle karşılandı.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) yayımladığı açıklamada, Yüksek Mahkeme'nin kararının azınlık toplumunda derin hayal kırıklığına neden olduğu ifade edildi.

Azınlık toplumunun 2008'de AİHM'in İTB lehine verdiği kararın Yunan mahkemelerince bir an önce uygulanması beklentisinde olduğu dile getirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan'ın 'Batı Trakya'da Türk yoktur' politikasının bir yansıması olarak karşımıza çıkan uygulamalardan vazgeçilmemesi son derece düşündürücü ve endişe vericidir. Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı olarak, devam eden inkarcı ve antidemokratik tutum karşısında endişemizi ifade etmek istiyoruz. Ülkemiz Yunanistan'da uluslararası hukuk, insan ve azınlık hakları ile demokrasi ve eşitlik kavramlarının özellikle son yıllarda zarar gördüğünü, Yargıtay'ın son İTB kararıyla bir kez daha yaşamış olduk. Bu durum karşısında tepkimizi ve hayal kırıklığımızı tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz."

Dostluk Eşitlik Barış Partisinden (DEB) yapılan yazılı açıklamada, İTB'nin resmiyetinin yeniden tescil edilmesine yönelik 38 yıldır sürdürdüğü ve AİHM tarafından haklı görülen hukuk mücadelesine Yunan mahkemelerinden olumlu cevap gelmemesinin insan hakları, demokrasi ve azınlık hakları kavramlarıyla bağdaşmadığı vurgulandı.

DEB'in, İTB'nin hukuk mücadelesine olan desteğini sürdüreceği ifade edilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İskeçe Türk birliği gibi köklü bir derneğin resmi olarak bir an evvel faaliyet göstermesi adına AİHM kararlarının uygulanmasının ülkemizin demokrasisine büyük katkıda bulunacağını bir kez daha vurgulayarak Birliğe haklı davasında tüm desteğimizi sürdüreceğimizin altını çizmek isteriz."

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB) de İTB'nin AİHM kararları doğrultusunda yeniden tescil başvurusunun Yunanistan Yüksek Mahkemesince reddedilmesini "Azınlığın geleceği açısından kaygı verici ve kabul edilemez." şeklinde değerlendirdi.

En eski azınlık kuruluşlarından olan İTB'nin hukuk mücadelesinin Türk Azınlığın hak arama mücadelesinde adeta bir "mihenk taşı" oluşturduğu ifade edilen açıklamada, BTTÖB'nin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İTB ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu

Türkiye'den İskeçe Türk Birliğinin statüsünün iadesi talebinin Yunan mahkemesince tekrar reddedilmesine tepki Açıklaması
Türkiye'den İskeçe Türk Birliğinin statüsünün iadesi talebinin Yunan mahkemesince tekrar reddedilmesine tepki Açıklaması
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