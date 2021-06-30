İskeçe Türk Birliğinin resmi statüsünün iadesi talebi Yunan mahkemesince tekrar reddedildi
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İskeçe Türk Birliğinin resmi statüsünün iadesi talebi Yunan mahkemesince tekrar reddedildi

İskeçe Türk Birliğinin resmi statüsünün iadesi talebi Yunan mahkemesince tekrar reddedildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Batı Trakya'da, İskeçe Türk Birliğinin (İTB), "Yunan mahkemelerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına adaptasyonu"na yönelik yasal düzenlemeden sonra resmi statüsünün iadesi için açtığı dava, Yunanistan Yüksek Mahkemesince (Arios Pagos) reddedildi.

Batı Trakya'da, İskeçe Türk Birliğinin (İTB), "Yunan mahkemelerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına adaptasyonu"na yönelik yasal düzenlemeden sonra resmi statüsünün iadesi için açtığı dava, Yunanistan Yüksek Mahkemesince (Arios Pagos) reddedildi.

İTB'den yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Yargıtayının, İTB ile ilgili AİHM kararının uygulanması doğrultusunda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin yıllardır yaptığı ve son dönemde de yoğunlaştırdığı çağrı ve uyarıları dikkate almadığı belirtilerek, "Yunanistan Yüksek Mahkemesinin İskeçe Türk Birliğinin talebini ikinci kez reddetmesi karşısında derin hayal kırıklığımızı ifade etmek isteriz." denildi.

Mahkemenin kararının, Yunanistan'ın "Batı Trakya'da Türk yoktur" politikasının bir yansıması olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu uygulamalardan vazgeçilmemesi son derece düşündürücü ve endişe vericidir. 2008 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, İskeçe Türk Birliği lehinde verdiği kararın uygulanmasını beklediğimiz 13 yıllık sürecin daha da uzayacak olması vatandaşı olduğumuz Yunanistan adına hiç şüphesiz utanç verici bir durumdur." ifadelerine yer verildi.

İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın, AİHM'de dava kazanan İTB ile ilgili Avrupa Konseyi ve uluslararası insan hakları örgütlerince yapılan uyarı ve çağrıları görmezden geldiğini belirterek, "Bu son derece yadırgadığımız, kabul edilemez bir durum." dedi.

Batı Trakya Türk azınlığının ilk sivil toplum kuruluşu olan İTB'nin 38 yıldır sürdürdüğü hukuk ve demokrasi mücadelesinde üçüncü kez Yunanistan iç hukukunu tükettiğini hatırlatan Ahmetoğlu, "İskeçe Türk Birliği olarak yıllarca sürdürdüğümüz hak arama mücadelesini bu süreçten sonra da kararlılıkla devam ettireceğimizi tüm kamuoyuna duyururuz. Arios Pagos Mahkemesinin gerekçeli kararı açıklandıktan sonra, gerekli değerlendirmeleri yapıp bundan sonraki mücadelede izlenecek yolu belirleyeceğimizi vurgulamak istiyorum. Ülkemiz ve dünya kamuoyuna açıkça belirtmek isterim ki, İskeçe Türk Birliği olarak hak arama mücadelemizi adalet tecelli edene kadar sürdüreceğiz." diye konuştu.

Batı Trakya'da, isminde "Türk" kelimesi olduğu gerekçesiyle 1983'te mahkeme kararıyla kapatılan İTB, iç hukuk yollarının sonuçsuz kalmasıyla 2005'te konuyu AİHM'e taşımıştı. 2008'de karara bağlanan davada, AİHM, Türk azınlığa ait derneklerin kapatılmasıyla "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin örgütlenme hakkıyla ilgili 11. maddesinin ihlal edildiği" görüşüne vararak Yunanistan'ı mahkum etmişti. İTB,'nin AİHM kararına dayanarak, resmi statüsünün iadesi için açtığı dava Yunan mahkemelerince reddedilmişti.

Öte yandan Yunan mahkemelerinin, AİHM kararlarına adaptasyonuna yönelik yasal düzenleme, muhalefet partilerinin itirazı üzerine "Milli güvenlik söz konusu olduğunda, karar uygulanmayabilir." ifadesi eklenerek 2017'de Yunan Parlamentosunda onaylanmıştı.

Yunanistan, Batı Trakya'daki Türk azınlık tarafından kurulan bazı dernekleri, Türklerin etnik azınlık olduğu görüşünü savunmak amacıyla kurulduğu iddiasıyla faaliyetlerine izin vermemiş ve kapatmıştı. AİHM ise Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin 11. maddesini ihlal ettiğine hükmetmişti. Mahkeme, derneklerin amaçlarının ülkede etnik azınlık olduğu görüşünü savunmak olsa bile bunun demokratik toplum için tehdit olarak değerlendirilemeyeceği kanaatine varmıştı.

AİHM, İskeçe Türk Birliği davasında 2008'de, Hasan Bekir Usta ve arkadaşlarının açtığı dernekle ilgili davada da 2007'de Yunanistan'ı mahkum etmişti. Davacıların o dönemden bu yana AİHM kararlarının uygulanmasına yönelik yaptığı iç hukuk başvuruları ise sonuçsuz kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu

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İskeçe Türk Birliğinin resmi statüsünün iadesi talebi Yunan mahkemesince tekrar reddedildi - Haberler
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