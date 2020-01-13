İskandinav ülkeleri AB genelinde asgari ücret uygulamasına karşı çıkıyor
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İskandinav ülkeleri AB genelinde asgari ücret uygulamasına karşı çıkıyor

Danimarka, İsveç ve Finlandiya, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der leyen'in AB genelinde asgari ücret önerisine karşı çıkıyor.

13.01.2020 20:54 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:54
İskandinav ülkeleri AB genelinde asgari ücret uygulamasına karşı çıkıyor

İskandinav ülkelerinden , ve Finlandiya, AB genelinde geçerli olacak bir uygulamasına karşı çıkıyor.


Kasım ayında göreve gelen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, özellikle kalifiye işçilerin doğudan batıya göçünü engellemek amacıyla, AB genelinde asgari ücret ve işsizlik sigortası düzenlemeleri olması gerektiğini savunmuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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