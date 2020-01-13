İskandinav ülkeleri AB genelinde asgari ücret uygulamasına karşı çıkıyor
Danimarka, İsveç ve Finlandiya, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der leyen'in AB genelinde asgari ücret önerisine karşı çıkıyor.
13.01.2020 20:54 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:54
İskandinav ülkelerinden Danimarka, İsveç ve Finlandiya, AB genelinde geçerli olacak bir asgari ücret uygulamasına karşı çıkıyor.
Kasım ayında göreve gelen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, özellikle kalifiye işçilerin doğudan batıya göçünü engellemek amacıyla, AB genelinde asgari ücret ve işsizlik sigortası düzenlemeleri olması gerektiğini savunmuştu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com