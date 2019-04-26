İskandinav Havayolları (Sas) Pilotları Greve Gitti: Yüzlerce Uçuş İptal

İskandinav Hava Yolları'nın (SAS) pilotlarıyla sürdürdüğü toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamasının ardından pilotlar greve gitti.

Grevden dolayı 200'den fazla uçuşun iptal edilmesi beklenirken, iptallerden haftasonu seyahat edecek olan yaklaşık 170 bin yolcu etkilenecek. Euronews.com'da Görüntüle