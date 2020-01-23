Isıyla camı dans ettirip, stres atıyorlar

23.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:10

EDİRNE'de cam sanatçısı Nurcan Abacı Ar, hem lisans, hem de yüksek lisans yaparak kendini geliştirdiği sanatında, kentte bir ilki başararak kurs açtı. Halk Eğitim Merkezi desteğiyle açtıkları cam işleme kursu sayesinde kişilerin hem sabrı, hem de estetik algıyı öğrendiğini söyleyen Ar, "Aslında ısıyla camı dans ettiriyoruz. Bu çalışan kişiye hem sabır, hem estetik bir algı kazandırıyor" dedi.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü mezunu Nurcan Abacı Ar, 4 yıllık lisans eğitimin ardından yine cam üzerine yüksek lisans yaptı. Eğitimini tamamladıktan sonra Edirne'ye dönen Ar, Halk Eğitim Merkezi desteğiyle hayali olan cam sanatı üzerine kurs açtı. Atölye çalışmalarında 24 kursiyeri ağırlayan Ar, öğrencilerine cam sanatı sayesinde hem sabrı, hem odaklanmayı, hem de estetik algısını geliştirmeyi öğretiyor.

EDİRNE'DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİEdirne'de bir ilki gerçekleştirerek kurs açtıklarını ve bundan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Ar, "Halk Eğitim Müdürlüğü'nün de desteğiyle Edirne'de bir cam kursu vermeye başladık. 24 kişilik bir kursiyer kadromuz var. Tek şalomayla çalışıyoruz. Çalıştığımız aletin adı şaloma. Oksijen konsantretörü ve propan tüpüyle birlikte çalışıyor. Isı aralığı düşük olan, çabuk eriyen camlarla çalışıyoruz. Şu an sadece boncuk yapımı yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda belki gerekli ekipmanları temin edip cam üfleme de yapacağız" dedi.'ASLINDA ISIYLA CAMI DANS ETTİRİYORUZ'Camla çalışmayı 'meditasyon'a benzeten Ar, "Bir şeye odaklanmanız gerekiyor. Meditasyonda da bir fikre odaklanıp zaman geçirmek gerekiyor. Bunda da aslında tam olarak cama odaklanmanız lazım. O anda tüm ilginizi cama vermeniz gerekiyor. Isı kontrolü yapmanız lazım. Aslında ısıyla camı dans ettiriyoruz. Bu çalışan kişiye hem sabır, hem estetik bir algı kazandırıyor. Hem de dikkatini geliştiriyor. Aynı zamanda beyni zorluyor. Camla çalışmak hem zevkli, hem de insanı geliştiren bir şey" diye konuştu.Kursiyerlerden Ilgım Yılmaz, oldukça stresli bir işte çalıştığını belirterek, cam sanatıyla uğraşmanın kendisini rahatlattığını söyledi. Yılmaz, "Normalde İstanbul'da çok stresli bir işte çalışıyordum. Kendime böyle bir şeyi hobi edinip kafamı rahatlatacak, sosyal ve psikolojik olarak da beni tatmin edecek bir hobi arıyordum. O yüzden de Nurcan hocamızla çalışmak beni çok memnun etti. Kendisi bu konuda çok deneyimli ve bilgili. O yüzden de bize çok güzel şeyler öğretiyor" dedi.

Kurs sayesinde stres attıklarını söyleyen kursiyer Adviye Şahin ise, "Camla ilk tanışmam Eskişehir'e arkadaşımı ziyarete gittiğimde cam müzesinde gerçekleşti. Daha sonra Edirne'ye böyle bir kursun açılması dikkatimi çekti. Kursta iş öncesinde stres atmış oluyoruz. Aynı zamanda kendi dengemizi ve sabrımızı ölçmüş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA