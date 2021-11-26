Isıttığı kaşık ile yeğenini yaktığı iddiası

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde Ö.K. (25), eve geç gelen yeğeni E.K.'nin (9) el, yanak ve ayaklarını kızgın yemek kaşığı değdirerek yaktığı iddiasıyla gözaltına alındı. Ö.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki Atatürk Ayser-Kani Çelikel Ortaokulu'nda öğrenim gören erkek öğrenci E.K.'nin yüzünde ve ellerinde yanık izlerini fark eden beden eğitimi öğretmeni Berk Yunus Tosun, rehber öğretmene bildirdi. E.K. rehber öğretmen eşliğinde okul müdürüne, eve geç gittiği için amcası Ö.K.'nin çakmakla ısıttığı yemek kaşığını değdirerek ellerini, yanaklarını ve ayaklarını yaktığını söyledi. Okul yönetimi durumu jandarmaya bildirdi, ekipler amca Ö.K.'yi gözaltına alındı. İfadesi alınan Ö.K. daha sonra serbest bırakıldı.E.K.'nin ailesinin Ö.K.'den şikayetçi olmadığı belirtildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen E.K.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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