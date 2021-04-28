İşitmen: "Salgının faturasını esnafımız ödememeli"
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İşitmen: "Salgının faturasını esnafımız ödememeli"

İşitmen: 'Salgının faturasını esnafımız ödememeli'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen, 17 günlük kapanma kararı ile ilgili açıklamada bulundu.

Adıyaman Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen, 17 günlük kapanma kararı ile ilgili açıklamada bulundu.

Başkan Hayati İşitmen, her zaman her koşulda devletin yanında olan küçük esnafın maalesef son alınan tam kapanma kararı ile bitme noktasına geleceğinin altını çizdi.

Elbette önceliğin sağlık olduğunu ancak büyük salgının cezasının küçük esnafın çektiğine dikkat çeken İşitmen, "Ne yazık ki, korona virüs salgınındaki kısıtlamalar en çok küçük esnafı etkilemekte. Fatura hep küçük esnafa kesiliyor. Büyüklere niye bir yaptırım yok. AVM'de hastalık bulaşmıyor mu? Bu ülkeyi çıkılmaz duruma sokan, 3-5 kişinin çalıştığı biz esnafların yüzünden mi yayılıyor? Bunun için mi hep fatura bizlere kesiliyor.

Elbette her zaman devletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Ancak küçük esnafa acilen Halk Bankası tarafından faizsiz destek, kira gelir kaybı hatta gerekirse gerçekten zarar gören esnaflarımız için hibe desteği bile sağlanmalı. SSK ve BAĞ-KUR primleri bir yıl süreyle alınmamalı veya devlet tarafından karşılanmalıdır.

Alınan bu kapanma kararına esnafımızın itirazı yok. Çiftçinin ve esnafın yoğun çalışacağı bu dönemde zamanlama açısından yerinde bir karar olmadığı düşüncesi içerisindeyiz. Allah'ın ülkemizin ve esnaf sanatkarımızın yar ve yardımcısı olsun" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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