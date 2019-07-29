İşitme ve konuşma engelli Menderes, 4 gündür kayıp
ÇORUM'da geçen cuma günü evinden çıkıp, bir daha haber alınamayan işitme ve konuşma engelli Menderes Çalışkan (45) için jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.
ÇORUM'da geçen cuma günü evinden çıkıp, bir daha haber alınamayan işitme ve konuşma engelli Menderes Çalışkan (45) için jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.
Merkeze bağlı Babaoğlu köyünde oturan Menderes Çalışkan, cuma günü iddiaya göre ailesine haber vermeden evden çıktı, bir daha geri dönmedi. Çalışkandan haber alamayan yakınları, bölgede arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarından sonuç alınamayan aile durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Yakınları, kaybolan Çalışkan'ın işitme ve konuşma engelli olduğunu belirterek, görenlerin kendileri ve güvenlik güçlerine haber vermesini istedi.
Merkeze bağlı Babaoğlu köyünde oturan Menderes Çalışkan, cuma günü iddiaya göre ailesine haber vermeden evden çıktı, bir daha geri dönmedi. Çalışkandan haber alamayan yakınları, bölgede arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarından sonuç alınamayan aile durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Yakınları, kaybolan Çalışkan'ın işitme ve konuşma engelli olduğunu belirterek, görenlerin kendileri ve güvenlik güçlerine haber vermesini istedi.
Kaynak: DHA
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