İşitme kayıplı dünyaya gelen Duru, koklear implant ameliyatıyla ilerleme kaydetti

İşitme kayıplı dünyaya gelen ve şu an 2 yaşında olan Duru Demirel, teşhis konar konmaz işitme cihazı kullanıp, ardından koklear implant ameliyatı olarak dil gelişiminde ilerledi, yaşıtları gibi yaşamaya başladı.

Sağlık Bakanlığının Yenidoğan İşitme Taraması Programı'na göre Türkiye'de her yıl ortalama 2 bin 500 işitme kayıplı bebek doğuyor.

Şu an 2 yaşında olan Duru Demirel de işitme kayıplı olarak dünyaya geldi. Koklear implant ameliyatı sonrası dil gelişiminde ilerleme kaydeden Duru, yaşıtları gibi hayatına devam ediyor.

Bankacı anne-babanın 2 yaşındaki ikizlerinden biri Duru Demirel de o bebeklerden biriydi. Doğumun akabinde yapılan rutin işlemlerden Yenidoğan İşitme Tarama testinde, Duru'nun işitme ile ilgili sorun yaşadığı tespit edildi. Başta doğum sonrası karşılaşılan olağan bir durum olarak görülse de testler yinelenince, Duru'da ağır işitme kaybı olduğu ortaya çıktı.

Teşhis konar konmaz işitme cihazı kullanan ve ardından koklear implant ameliyatı olan Duru, dil gelişiminde ilerleyerek yaşıtları gibi yaşamaya başladı.

"İlk ses duyduğunda utangaç bir tavırla etrafına baktı ve gülümsedi"

Duru Demirel'in annesi Şükran Demirel yaşadıkları süreçle ilgili şunları söyledi:

"Bizim için süreç, doğumla birlikte başladı. Doğumun ardından hastaneden ayrıldıktan kısa bir süre sonra testleri yineledik. Tekrar aynı sonuçları alınca, işitme kaybı şüphesi bulunması ve ileri tetkiklerin yapılması gerektiğinden bu konuda yetkilendirilmiş işitme merkezlerine (ağırlıklı üniversite hastanelerinde bulunuyor) yönlendirildik. Duru, henüz çok küçük olduğundan klinik ABR (Yenidoğan İşitme Tarama) testi ilk denemede yapılamadı. Bu nedenle biraz büyüyüp iki aylık olmasını bekledik. Sonrasında yapılan testte, her iki kulağında ağır işitme kaybı tespit edildi."

Tanı konulur konulmaz işitme cihazı kullanmaya başlayan Duru'nun daha sonra koklear implant ameliyatı olduğunu ifade eden Şükran Demirel, ameliyat sonrası en önemli anın cihazın aktive edilip Duru'nun sesleri duyduğu an olduğunu aktardı.

Anne Demirel, "Duru, benim kucağımdaydı ve ilk ses duyduğunda kafasını göğsüme yasladı, utangaç bir tavırla etrafına baktı ve gülümsedi. Zaman geçtikçe anne ve baba demesi bizim için çok duygusal anlardı." dedi.

"Koklear implant ameliyatında ülkemiz ciddi bir tecrübeye sahip"

Şükran Demirel, koklear implantın dünya genelinde kanıtlanmış bir başarısı olduğunu söyledi. Aynı zamanda takım çalışmasının da şart olduğunu belirten Demirel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu süreçte başta aile olmak üzere, uzman odyolog, dil ve konuşma terapisti, pedagog ve özel eğitim uzmanı ile çok taraflı bir çalışma gerekiyor. Ayrıca çocuğun akademik hayatı başlamadan önce akranları seviyesinde konuşma düzeyine gelmesi çok önemli. Koklear implant ameliyatında ülkemiz ciddi bir tecrübeye sahip. Alanında deneyimli çok kıymetli hocalarımız var. Bununla birlikte doğru cihaz seçimi de rol oynuyor. Biz de Duru için en teknolojik ve verimli cihazı seçmeye çalıştık. Burada da seçeceğiniz markanın size vereceği servis ve geri dönüş hızı en kritik konu."

Demirel, koklear implant ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili de ailelere tavsiyelerde bulundu.

Özellikle ameliyat sonrasında kafa travması oluşturabilecek darbe ve fiziksel zorlamalardan uzak durmak gerektiğinin altını çizen Demirel, "Bu yüzden anne-baba olarak daha da dikkatli olmak durumundasınız. Kafasında bulunan mıknatıs bölgesinin (derinin) kızarıp kızarmadığını da küçük yaşlarda düzenli kontrol etmelisiniz. Ayrıca statik elektrik yarattığı için plastik kaydırak gibi oyuncakları kullanmamanız önemli. Bu süreçte aile desteği şart. Çocuğunuza yapabileceğiniz en önemli katkı bol bol konuşmak ve yapılan her eylemi tasvir etmek. Rutin olan her şeyin çocuğa anlatılması ve çocuğun rutinlere dahil edilmesi ise dil gelişimini hızlandıran önemli bir faktör." bilgisini paylaştı.

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri

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