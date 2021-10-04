İşitme kaybı tedavisinde erken aksiyon önem taşıyor

Çukurova Üniversitesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Klinik Odyoloji Uzmanı Rasim Şahin, yenidoğan işitme taraması programı ile implant ameliyatının 1 yaşa kadar düştüğünü belirterek, erken işitme ve erken rehabilitasyonda bu çocukların yaşıtları gibi dil gelişimi gösterdiklerini ifade etti.

Cochlear açıklamasında görüşlerine yer verilen Şahin, çok ileri derecedeki işitme engelli çocukların işitme cihazıyla çok sınırlı bir gelişim gösterebildiğini aktararak, "Bu çocuklar ancak dudak okuyarak iletişim kurabiliyor, normal okullara kabul edilmiyor, işitme engelliler okullarına gitmek zorunda kalıyordu. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nın yenidoğan işitme taraması programı ile implant ameliyatı 1 yaşa kadar düştü. Erken işitme ve erken rehabilitasyonda bu çocuklar yaşıtları gibi dil gelişimi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Şahin, işitmenin sınıflandırılmasının bir takım işitme testlerinin sonuçlarına göre yapıldığını belirtti.

Kliniklerinde tüm test bataryalarını uygulayarak değerlendirme yaptıklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bu test sonuçlarına göre 25 dB'e kadar olan işitme kayıplarını normal, 26-40 dB arasını hafif düzey, 41-60 dB arasını orta düzey, 61-80 dB arasını ileri düzey, 81dB + üzerini çok ileri düzey işitme kaybı olarak sınıflandırıyoruz. Hafif ve orta düzey işitme kayıplı olan çocuklar uygun bir işitme cihazı ve işitsel rehabilitasyonla yaşıtları gibi gelişebiliyorlar. Fakat ileri düzey işitme kayıplı çocukların çok azı işitme cihazı ve işitsel rehabilitasyonla gelişim gösterseler de günlük yaşantı ve okul hayatlarında yetersiz dil gelişimi, konuşulanları anlayamama, kendini ifade edememe, gürültüde anlayamama vb. durumlarda ciddi sıkıntı yaşıyor ve yaşıtlarından tüm gelişim alanlarında geri kalıyorlar. Bu nedenle ileri ve çok ileri derecedeki işitme kaybı olan çocukların hemen hemen hepsi koklear implanta ihtiyaç duyuyor. Koklear implant tedavisi SGK tarafından karşılanıyor."

"İşitme kayıplı öğrencilerin öğretmenlerine çok iş düşüyor"

Şahin, işitme kayıplı çocukların öğretmenlerine de çok iş düştüğünü belirterek, "Öğretmenlerimizden en önemli beklentimiz çocuklarımızı kabullenmeleri ve uygun ortamlar sağlandığında bu çocukların başarabileceklerine inanmalarıdır. İşitme engelli çocuklarımızı ve ailelerini motive edip cesaretlendirmeli, diğer öğrencilerini işitme engelli çocuklarımıza tutum ve destek konusunda yönlendirmeli, uzman ve rehberlikle iş birliği içinde olmalı, FM cihazını kullanma konusunda istekli olmalı, öğrenciyi daha rahat görebileceği orta veya en ön sırada oturtmalı." değerlendirmesinde bulundu.

İşitme kayıplı öğrencilerin akademik başarıları için yapılması gerekenleri sıralayan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Düzenli odyolojik takip, işitme cihazının ya da koklear implantın uzun süreli ve etkin bir şekilde kullanımını sağlamak, etkili iletişim yöntemlerini öğrenmek ve uygulamak, işitme engelli çocuğun dil gelişiminin sadece eğitim seanslarıyla sınırlı olmadığını fark ederek her fırsatı dil gelişimi için kullanmak, tüm aile bireylerinin katkısını sağlamak önemli."

Açıklamaya göre, işitme kayıplı öğrenciler için FM sistemi, mini mikrofon ve benzeri cihazlara ek olarak TV izlemeyi, telefonla konuşmayı ve müzik dinlemeyi daha kolay hale getiren aksesuarlar da bulunuyor. Bu cihazların çoğu kablosuz oldukları için kullanımları kolay ve konforlu. Bluetooth teknolojisini kullanarak ses işlemcilerine bağlantı sağlıyor. Özellikle salgın döneminde uzaktan eğitimde çocukların ve yetişkin kullanıcıların iş toplantıları ve telefon görüşmelerinde katkısı oluyor.