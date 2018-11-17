İşitme Engellinin, Mazgal Kapağı Çaldığı İddiası
Samsun'un İlkadım ilçesinde mazgal kapaklarını çaldığı iddia edilen işitme engelli kişi gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde mazgal kapaklarını çaldığı iddia edilen işitme engelli kişi gözaltına alındı.
İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde mazgal hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Ulugazi Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Ağbali Köprüsü'nde, işitme engelli Olcay K'yi durdurdu.
Olcay K'nin el arabasını inceleyen ekipler, 4 mazgal kapağı buldu.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.