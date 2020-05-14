İşitme engellilere özel maske üretildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İşitme engellilere özel maske üretildi

İnegöl Belediyesi, işitme engelli vatandaşların iletişiminde en az işaret dili kadar önemli bir yere sahip olan dudak okumaya elverişli maskeler üretti.

İşitme engellilere özel maske üretildi
14.05.2020 14:03 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:04

İnegöl Belediyesi, işitme engelli vatandaşların iletişiminde en az işaret dili kadar önemli bir yere sahip olan dudak okumaya elverişli maskeler üretti. Belediye Başkanı Alper Taban, maskeleri engelli vatandaşların evlerini ziyaret ederek takdim etti.

Korona virüs süreciyle birlikte başladığı maske üretiminde seri üretimi sürdüren ve 500 bin maskeye ulaşan İnegöl Belediyesi, ihtiyaca göre yenilikler yaparak tüm vatandaşlara ulaşma adına yenilikleri sürdürüyor. Bu kapsamda işitme engelli bireyler için özel maske üretildi. İşitme engelli vatandaşların iletişim kurmasında işaret diliyle birlikte dudak okuma yöntemi de oldukça önemli bir etken. Covid-19 salgını sonrası kullanılmaya başlayan maskelerden dolayı işitme engelli vatandaşlar iletişim kurarken aksaklıklar yaşamaya başladı. Bu sorunun tespit edilmesi üzerine İnegöl Belediyesi işitme engelliler için ön kısmı saydam malzemeden oluşan bir maske tasarladı. İNESMEK atölyelerinde üretilen maskeler, bugün işitme engelli bireylere dağıtılmaya başlandı.

Belediye Başkanı Alper Taban, işitme engelliler için özel tasarlanan maskeleri İnegöl'de ikamet eden Mücahit Çınar, Şennur Çınar ve oğulları Cahit Çınar ile Seyfi Süreyya Ayhan'ı evlerinde ziyaret ederek takdim etti. İki aileye yapılan ziyarette işitme engelli bireyler, kendileri için yapılan bu özel çalışmadan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ettiler. İletişim kurarken işaret diliyle birlikte dudak okumanın da önemli olduğuna vurgu yapan engelli bireyler, İnegöl Belediyesi'ne teşekkürlerini sundu.

Ziyaretler sırasında bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün işitme ve konuşma engelli iki ailemizi evlerinde ziyaret ediyoruz. İnegöl Belediyesi olarak biliyorsunuz salgınla beraber maske üretimi noktasında en başından beri süreci ön görerek vatandaşlarımıza destek olmaya çalıştık. Bu süreçte hem daha hızlı üretim yapabilmek hem vatandaşların ihtiyaç ve beklentisi olan maskeleri üretmeye devam ediyoruz. Şuana kadar yaklaşık 500 bin adet maske üretimini gerçekleştirdik ve vatandaşlarımıza ulaştırdık. Hedefimiz 1 milyon maskeyi vatandaşlarımıza ulaştırmak" dedi.

İhtiyaca göre maske

İhtiyaca göre maske üretimi yapıldığını vurgulayan Başkan Taban, "Bunları yaparken gerek vatandaşlarımızdan gelen bildirimler gerekse de meslek edindirme kurslarımızdaki arkadaşlarımızın çabalarıyla bir yandan ihtiyaçları analiz ediyoruz. Özellikle işitme engellilerimizin bir sorununu tespit ettik. İşitme engellilerimiz bu noktada işaret dilini kullanıyorlar ancak dudak okuma da önemli bir detay. Dudak okuma olmadığında iletişim eksik kalmış oluyor. Bundan dolayı meslek kurslarımızda kıymetli hocalarımız bu işitme engelliler için özel bir maske üretti. Bugün de engelli ailelerimizi evlerinde ziyaret edip kendilerine maskelerini takdim ediyoruz. Özellikle engelliler haftasında bunun olmasının da çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten tüm bireyleri önemsiyoruz ama engelli vatandaşlarımızı ayrıca önemsiyoruz ve onlar için neler yapabiliriz şekilden tüm çalışmalarımızı sorguluyoruz. İnovasyon, yeni bir bakış ya da onların her türlü ihtiyaçlarını görebilmek adına bu empatiyi gerçekleştirmeye devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz Haber
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi Haber
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Haber
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi Haber
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi
Canlı yayında 'Atatürk' gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz Haber
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'en başarılı belediye başkanları' araştırmasında ilk 10'a giremedi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "en başarılı belediye başkanları" araştırmasında ilk 10'a giremedi
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi
Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi
Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
11 Mayıs'ta açılan AVM'leri ilk 3 günde 3 milyon 400 bin kişi ziyaret etti
11 Mayıs'ta açılan AVM'leri ilk 3 günde 3 milyon 400 bin kişi ziyaret etti
İstanbul'da taksi şoförü, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi
İstanbul'da taksi şoförü, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Uçurtmasını kurtarırken akıma kapılan 12 yaşındaki Dilara, hayata tutunamadı
Uçurtmasını kurtarırken akıma kapılan 12 yaşındaki Dilara, hayata tutunamadı
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle KDV'yi yüzde 15'e çıkaran Suudi Arabistan'da son durum
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle KDV'yi yüzde 15'e çıkaran Suudi Arabistan'da son durum
Metro istasyonunda 200 bin lira çalan yankesiciler kamerada
Metro istasyonunda 200 bin lira çalan yankesiciler kamerada
'Bizi koronadan koru' diye gittikleri üfürükçü kadın, virüsü tüm mahalleye bulaştırdı
"Bizi koronadan koru" diye gittikleri üfürükçü kadın, virüsü tüm mahalleye bulaştırdı
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
Mal paylaşımı kavgasında 6 kişiyi öldüren baba ve 2 oğluna ceza yağdı
Mal paylaşımı kavgasında 6 kişiyi öldüren baba ve 2 oğluna ceza yağdı
Düzce'de Karaca Deresi'nde yaşanan balık ölümleri mahalleliyi korkuttu
Düzce'de Karaca Deresi'nde yaşanan balık ölümleri mahalleliyi korkuttu
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar önce ses getiren cevabı ile Türk Dil Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar önce ses getiren cevabı ile Türk Dil Bayramı'nı kutladı
Bakan Soylu, kaçan teröristlere gözdağı verdi: Şanslı olduğunuzu düşünmeyin, kahramanlar peşinizde
Bakan Soylu, kaçan teröristlere gözdağı verdi: Şanslı olduğunuzu düşünmeyin, kahramanlar peşinizde
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı renklerine bağladı
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı renklerine bağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Sinan Özen Hazal Kaya Jennifer Lopez
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Lionel Messi Hidayet Türkoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Adana Kadın İstifa
Şu an buradasınız: İşitme engellilere özel maske üretildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 17:37:55. #1.15#
title