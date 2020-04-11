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İşitme engellilere özel maske üretildi

Toplum sağlığı için emek birliği yapan Atakum Belediyesi kültür evleri çalışanları, imalatını yaptıkları şeffaf maskeler ile işitme engelli yurttaşların yaşamına dokunuyor.

11.04.2020 20:13 | Son Güncelleme: 11.04.2020 20:14
İşitme engellilere özel maske üretildi

Toplum sağlığı için emek birliği yapan Atakum Belediyesi kültür evleri çalışanları, imalatını yaptıkları şeffaf maskeler ile işitme engelli yurttaşların yaşamına dokunuyor.

Türkiye'de ilk kez Atakum'da üretilen şeffaf maskeler, işaret dili kullanan işitme engellilerin korona virüsü salgını döneminde karşı karşıya kaldıkları iletişim sorununu çözüyor. Şeffaf maskeler, jest ve mimiklerin takibinin yanı sıra dudak okuyabilmeye olanak tanıyor.

Korona virüsü salgını ile mücadele sürecini sahadaki çok sayıda ekibiyle sürdüren Atakum Belediyesi, ilçedeki dezavantajlı bireylerin yaşadığı sorunlara hızlı çözümler üretiyor. Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin tüm Samsunlulara yaptığı dayanışma çağrısının ardından harekete geçerek yıkanıp yeniden kullanılabilen maskeler üretmeye başlayan Atakum Belediyesi kültür evleri emekçileri, salgın döneminde standart maskeleri kullanırken iletişim kurmakta zorluk çeken işitme engelli yurttaşların sorununa çare buldu.

Türk işaret dili ile iletişim kurarken gözleri ile jest, mimik takip eden ve dudak okuyan işitme engelli yurttaşlar, salgın sürecinde maske kullanımı zorunlu hale gelince kendi aralarında anlaşmakta güçlük çekmeye başladı. Ağzın tamamını kapatan maskeler, işitme engellilerin dudak okuyabilmesini engelledi. Sorunu çözebilmek için harekete geçen Atakum Belediyesi çalışanları, ağız bölümünde şeffaf plastik malzeme kullanılan maskeler üretmeye başladı. İmalatı tamamlanan ve ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan şeffaf maskeler, işitme engellilerin sorununu çözdü. Özel üretim maskeleri kullanarak iletişim kuran yurttaşlar, hem sağlıklarını koruyor hem de dudak okuma, jest ve mimik takip etme sıkıntısı yaşamıyor.

Atakum Belediyesi kültür evlerine bağlı çalışanların gösterdikleri dayanışma ile Türkiye'ye örnek olduğunu belirten Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Çalışma arkadaşlarımız, salgın döneminde dezavantajlı bireyleri unutmadı. Türkiye'de ilk kez işitme engellilerin kullanımına uygun şekilde şeffaf maskeler üretmeye başladılar. Türk işaret dili ile iletişim kurulurken jest ve mimikler büyük öneme sahip. Standart maskeler yüzün ağız kısmını tamamen kapattığı için işitme engelli yurttaşlarımızın rahat iletişim kuramadığını öğrendik. Bunun üzerine çalışma arkadaşlarımız kısa sürede bir proje geliştirip orta bölümünde şeffaf malzeme kullanılan bir model geliştirdi. Atakum Belediyesi, bu maskeleri üretip Samsun'daki işitme engelli komşularımıza ulaştırıyor" dedi.

Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi Moda Tasarımı ve Konfeksiyon Eğitmeni Zeynep Üren, "İşitme engelli yurttaşlarımız için özel maskeler üretiyoruz. Ağız kısmını şeffaf bir malzeme kullanarak ürettik. Umarız onlar için faydalı olur. Engelli yurttaşlarımızın hayatına dokunabildiğimiz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Atakum Belediyesi İşaret Dili Tercümanı Tugay Kurtgözlü ise, "Salgın döneminde işitme engellilerin sağlıklarını korurken rahatça kullanabileceği, ağız kısmı şeffaf bir maske ihtiyacı doğdu. Atakum Belediyesi'nin imalatını tamamladığı maskeler, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı. Kendi aralarında etkileşim sağlarken bu özel maskeleri kullanabilecekler" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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