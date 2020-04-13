İşitme engellilere Kovid-19 işaret diliyle anlatıldı Kocaeli'de Kovid-19 salgınına karşı alınması gereken tedbirler ve uyulması gereken kurallar, öğretmenler tarafından hazırlanan video kliple işitme engellilere işaret diliyle anlatıldı.

Kocaeli'de Kovid-19 salgınına karşı alınması gereken tedbirler ve uyulması gereken kurallar, öğretmenler tarafından hazırlanan video kliple işitme engellilere işaret diliyle anlatıldı.

Darıca Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle Deniz Yıldızları Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Radyo Televizyon Bölümü öğretmenlerince işitme engelliler için hazırlanan video klipte, işaret diliyle koronavirüsün pandemik bir hastalık olduğu ve tedbir alınması gerektiği vurgulandı.

Videoda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) işaret dili eğitmeni tarafından Sağlık Bakanlığının yayımladığı 14 kural hatırlatılarak, doğru el yıkama teknikleri, maske ve eldiven kullanımı ile sosyal mesafenin önemi anlatıldı.

Ayrıca, "Evde kal Türkiye" çağrısına işitme engellilerin uymaları istendi.

Video klipte "Dünya geneline yayılan ve ülkemizi de tehdit altına alan koronavirüsle mücadele etmek için tüm devlet kurum ve kuruluşları sizin için gece gündüz demeden hizmet vermeye devam ediyor. Göstermiş olduğumuz tüm çabalar sizin katkınız olmadan sonuç vermeyecektir. Sizleri evde kalmaya ve kurallara uymaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA