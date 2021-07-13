İşitme Engelliler Voleybol Kadın Milli Takımı'ndan Başkan Köse'ye ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İşitme Engelliler Voleybol Kadın Milli Takımı'ndan Başkan Köse'ye ziyaret

İşitme Engelliler Voleybol Kadın Milli Takımı'ndan Başkan Köse'ye ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Eylül ayında İtalya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası hazırlıkları için Safranbolu'da kampa giren İşitme Engelliler Voleybol Kadın Milli Takımı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi makamında ziyaret etti.

Eylül ayında İtalya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası hazırlıkları için Safranbolu'da kampa giren İşitme Engelliler Voleybol Kadın Milli Takımı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi makamında ziyaret etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İtalya'da düzenlenecek şampiyonada İşitme Engelliler Voleybol Kadın Milli Takımı'na başarılar diledi.

Başantrenör Osman Çarkcı, Safranbolu gibi bir dünya kentinde olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirirken, "Safranbolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerinin arasında kamp yapmak, vakit buldukça ziyaretler gerçekleştirmek bizlere de ayrıca motivasyon sağlıyor. Tüm bunlarla birlikte bizlere gösterdiği yakın ilgi ve alakalarından dolayı Belediye Başkanımız Sayın Elif Köse'ye teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İşitme Engelliler Kadın Milli Takımını Safranbolu'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Başkan Köse, "Kızlarımızın her biri birer pırlanta. Her birinin gözlerinden başarıyı okumak mümkün. En büyük dileğimiz tabii ki Şampiyonluk haberlerini duymak. Her daim sizlerin yanınızdayız. Ben bir kez daha nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyor, İtalya'da düzenlenecek şampiyonada başarılar diliyorum" diye konuştu.

Yardımcı antrenör Adem Özdemir'inde eşlik ettiği ziyaret başarı dilekleri ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

8 yıl önce atılan tweet gündem oldu! EURO 2020 finalinde İtalya'nın İngiltere'yi penaltılarla eleyeceğini bilmiş
8 yıl önce atılan tweet gündem oldu! EURO 2020 finalinde İtalya'nın İngiltere'yi penaltılarla eleyeceğini bilmiş
EURO 2020 finali İngiltere basınında: 'Penaltı laneti'
EURO 2020 finali İngiltere basınında: 'Penaltı laneti'
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finali
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finali
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Petek Dinçöz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Sertab Erener
Spor Erol Bulut Salih Uçan Şenol Güneş Şaban Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İşitme Engelliler Voleybol Kadın Milli Takımı'ndan Başkan Köse'ye ziyaret - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 01:21:12. #1.16#

title