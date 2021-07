İşitme Engelliler Voleybol Kadın Milli Takımı'ndan Başkan Köse'ye ziyaret

Eylül ayında İtalya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası hazırlıkları için Safranbolu'da kampa giren İşitme Engelliler Voleybol Kadın Milli Takımı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi makamında ziyaret etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İtalya'da düzenlenecek şampiyonada İşitme Engelliler Voleybol Kadın Milli Takımı'na başarılar diledi.

Başantrenör Osman Çarkcı, Safranbolu gibi bir dünya kentinde olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirirken, "Safranbolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerinin arasında kamp yapmak, vakit buldukça ziyaretler gerçekleştirmek bizlere de ayrıca motivasyon sağlıyor. Tüm bunlarla birlikte bizlere gösterdiği yakın ilgi ve alakalarından dolayı Belediye Başkanımız Sayın Elif Köse'ye teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İşitme Engelliler Kadın Milli Takımını Safranbolu'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Başkan Köse, "Kızlarımızın her biri birer pırlanta. Her birinin gözlerinden başarıyı okumak mümkün. En büyük dileğimiz tabii ki Şampiyonluk haberlerini duymak. Her daim sizlerin yanınızdayız. Ben bir kez daha nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyor, İtalya'da düzenlenecek şampiyonada başarılar diliyorum" diye konuştu.

Yardımcı antrenör Adem Özdemir'inde eşlik ettiği ziyaret başarı dilekleri ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı