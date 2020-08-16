İşitme Engelliler Türkiye Tekvando Şampiyonası Eskişehir'de düzenlenecek
İşitme Engelliler Türkiye Tekvando Şampiyonası 6 Eylül'de Eskişehir'de yapılacak.
16.08.2020 14:49 | Son Güncelleme: 16.08.2020 15:50
İşitme Engelliler Türkiye Tekvando Şampiyonası 6 Eylül'de Eskişehir'de yapılacak.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona, Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda düzenlenecek.
Büyükler, minikler, gençler, yıldızlar, bireysel ve takım kata müsabakaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirlerin alınarak gerçekleştirilecek.
Müsabakalarda salona seyirci alınmayacak.
Kaynak: AA