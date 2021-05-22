İşitme Engelliler Türkiye Oryantiring Şampiyonası, Balıkesir'de yapılacak
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İşitme Engelliler Türkiye Oryantiring Şampiyonası, Balıkesir'de yapılacak

İşitme Engelliler Türkiye Oryantiring Şampiyonası, Balıkesir'de yapılacak
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

İşitme Engelliler Türkiye Oryantiring Şampiyonası, 10-11 Haziran tarihlerinde Balıkesir'de yapılacak.

İşitme Engelliler Türkiye Oryantiring Şampiyonası, 10-11 Haziran tarihlerinde Balıkesir'de yapılacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni sezon vizeli ve lisanslı sporcuların katılacağı organizasyon, kadın ve erkeklerde büyükler kategorisinde düzenlenecek.

Şampiyonaya katılacak kulüpler, 4 Haziran Cuma günü saat 17.00'ye kadar başvuruda bulunabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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