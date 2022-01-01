İşitme Engelliler Türkiye Karate Şampiyonası Gaziantep'te düzenlenecek
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
İşitme Engelliler Türkiye Karate Şampiyonası 11-12 Ocak tarihlerinde Gaziantep'te yapılacak.
GAZİANTEP (AA) - İşitme Engelliler Türkiye Karate Şampiyonası 11-12 Ocak tarihlerinde Gaziantep'te yapılacak.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona Gençlik Spor İl Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenecek.
Büyükler, gençler, ümitler ve yıldızlar kata müsabakaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilecek.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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