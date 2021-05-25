İşitme Engelliler Türkiye Atıcılık Şampiyonası, Ankara'da yapılacak

İşitme Engelliler Türkiye Atıcılık Şampiyonası, 19-20 Haziran tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

İşitme Engelliler Türkiye Atıcılık Şampiyonası, 19-20 Haziran tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Havalı Silahlar Atış Poligonu 19 Mayıs Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek şampiyona, kadın ve erkekler kategorisinde düzenlenecek.

Şampiyonaya katılacak kulüpler, 15 Haziran Salı günü saat 16.00'ya kadar başvuruda bulunabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er