İşitme Engelliler Tekvando ve Karate Milli Takımı'na ziyaret

19.10.2019 14:52

Avrupa Şampiyonası öncesi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde hazırlıklarını sürdüren İşitme Engelliler Tekvando ve Karate Kadın Milli Takımı'na, Kızılcahamam ve Altındağ heyetleri moral ziyareti düzenledi.

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Altındağ Belediye Başkanı Asim Balcı ve Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Arslan; Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan İşitme Engelliler Tekvando ve Karate Kadın Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti. Ziyarette heyete hem şampiyona hem de kamp hakkında bilgiler verildi. Kaymakam Can Aksoy ve beraberindeki heyet; antrenör ve sporculara Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diledi.

Kaynak: DHA

EMEĞI GEÇENLERE PLAKETBu arada, milli takımı Kızılcahamam'da yalnız bırakmayan ve sponsorluk desteği veren Ankaralı iş adamlarından Hakan Uygur, Hasan Delibal, Erol Senötürk, Hayrettin Hamurcu ve Ümit Yıldırım'a, federasyon yöneticileri, camia adına plaket verdi.Ayrıca, İşitme Engelliler Tekvando ve Karate Milli Takımı ile yöneticiler, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla asker selamı verdi.