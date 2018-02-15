İşitme Engelliler Spor Kulübü'nden Vali Gül'e Ziyaret

Sivas İşitme Engelliler Spor Kulübü, Vali Davut Gül'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül, Sivas İşitme Engelliler Spor Kulübü başkanlığına getirilen Mustafa Epik ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Epik, ziyarette yaptığı konuşmada, dernek olarak yaptıkları çalışmalar hakkında Gül'e bilgi verdi.

Sivas Belediyesi Engelliler Kültür Merkezi'nde görev yaptığını anlatan Epik, "Engelli kardeşlerimize yönelik işaret dili eğitimlerimiz ve meslek edindirme kurslarımız var. Engelliler ifade sorunu yaşıyor. Bu ifade sorununu gidermek için sizlerin de yardımı ile inşallah eğitim çalışmaları yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Vali Gül de devletin vatandaşa hizmet verebilmesi için aynı dili konuşması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İşitme engelliler eğer kendini ifade edemiyorsa kamu kurum ve kuruluşlarında işitme dili bilen birilerine ihtiyaç var. O açıdan da tez zamanda kurslar açarak hastaneler başta olmak üzere işitme engellilerin ziyaret ettiği yerlerde işaret dilini bilen en azından bir personel görevlendirmekte fayda var. Böyle bir çalışma yapacağız. Bunu da sizin derneğinizle yaparsak güzel bir çalışma olur. "

Ziyarette Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan da hazır bulundu.