SPOR İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtır Sosyal medyada yer alan videodaki kişi ile ilişiğimiz kesilmiştir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtır Sosyal medyada yer alan videodaki kişi ile ilişiğimiz kesilmiştir

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtır Sosyal medyada yer alan videodaki kişi ile ilişiğimiz kesilmiştirNesrin AYDIN YALDIZANKARA,(DHA) - Sosyal medyada ve haber mecralarında yer alan 'Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Faruk Demir ile...

Türkiye ile İtalya arasındaki EURO 2020 açılış maçı seyircili oynanacak
Türkiye ile İtalya arasındaki EURO 2020 açılış maçı seyircili oynanacak

SPOR İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtır Sosyal medyada yer alan videodaki kişi ile ilişiğimiz kesilmiştir

Nesrin AYDIN YALDIZANKARA,(DHA) - Sosyal medyada ve haber mecralarında yer alan 'Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Faruk Demir ile beraberindekiler engelli bir genci dövdü' haberi üzerine Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtır, 'Üzülerek ifade etmek isterim ki görüntülerdeki kişi Faruk Demir yönetim kurulu üyesi olup, olayın ardından derhal savunması dahi istenmeden federasyonumuzla ilişiği kesilmiştir. Bu olayı, her türlü şiddeti federasyon olarak kınadığımızı bir kez daha bildirmek isterim' dedi.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan başkan Yakup Ümit Kihtır, her türlü şiddetin karşısında olduklarını vurgulayarak, 'Sevgili işitme engelli camiamız ve tüm kamuoyuna seslenmek istiyorum. Sosyal medya ve internet üzerinde yayın yapan haber sitelerinde yer alan görüntüleri sizler gibi ben de üzülerek ve utançla öğrenmiş bulunmaktayım. Üzülerek ifade etmek isterim ki görüntülerdeki kişi Faruk Demir yönetim kurulu üyesi olup, olayın ardından derhal savunması dahi istenmeden federasyonumuzla ilişiği kesilmiştir' diye konuştu.

BİZ SADECE SPOR YAPIYORUZ

Bu olayı ve her türlü şiddeti kınadıklarını belirten Kihtır, 'Bir şey daha eklemek gerekirse, kamuoyundaki videoları kendisine sorduğumda 3 yıl önce çekilmiş olduğunu ve mekan olarak da başkanlık yaptığı Sefaköy Kulübü içerisinde yapıldığını öğrendim, bunu da bilginize sunarım. Spor federasyonumuza ve sayın camiamıza seslenmek istiyorum. Böyle şiddet dolu, kırıcı olaylara karşı olduğumuzu ve bu olayları kınadığımızı, bizim sadece spor yaptığımızı, gençlerimizi sadece spora yönlendirdiğimizi bilmenizi isteriz' ifadelerini kullandı.

SPOR İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtır Sosyal medyada yer alan videodaki kişi ile ilişiğimiz kesilmiştir
SPOR İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtır Sosyal medyada yer alan videodaki kişi ile ilişiğimiz kesilmiştir
SPOR İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtır Sosyal medyada yer alan videodaki kişi ile ilişiğimiz kesilmiştir
SPOR İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtır Sosyal medyada yer alan videodaki kişi ile ilişiğimiz kesilmiştir
SPOR İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtır Sosyal medyada yer alan videodaki kişi ile ilişiğimiz kesilmiştir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Burak Sergen Damla Sönmez
Spor Cenk Tosun Arda Turan Metin Oktay Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SPOR İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtır Sosyal medyada yer alan videodaki kişi ile ilişiğimiz kesilmiştir - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 21:16:07. #1.16#

title