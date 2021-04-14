SPOR İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtır Sosyal medyada yer alan videodaki kişi ile ilişiğimiz kesilmiştir

SPOR İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtır Sosyal medyada yer alan videodaki kişi ile ilişiğimiz kesilmiştirNesrin AYDIN YALDIZANKARA,(DHA) - Sosyal medyada ve haber mecralarında yer alan 'Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Faruk Demir ile...

SPOR İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtır Sosyal medyada yer alan videodaki kişi ile ilişiğimiz kesilmiştir

Nesrin AYDIN YALDIZANKARA,(DHA) - Sosyal medyada ve haber mecralarında yer alan 'Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Faruk Demir ile beraberindekiler engelli bir genci dövdü' haberi üzerine Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtır, 'Üzülerek ifade etmek isterim ki görüntülerdeki kişi Faruk Demir yönetim kurulu üyesi olup, olayın ardından derhal savunması dahi istenmeden federasyonumuzla ilişiği kesilmiştir. Bu olayı, her türlü şiddeti federasyon olarak kınadığımızı bir kez daha bildirmek isterim' dedi.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan başkan Yakup Ümit Kihtır, her türlü şiddetin karşısında olduklarını vurgulayarak, 'Sevgili işitme engelli camiamız ve tüm kamuoyuna seslenmek istiyorum. Sosyal medya ve internet üzerinde yayın yapan haber sitelerinde yer alan görüntüleri sizler gibi ben de üzülerek ve utançla öğrenmiş bulunmaktayım. Üzülerek ifade etmek isterim ki görüntülerdeki kişi Faruk Demir yönetim kurulu üyesi olup, olayın ardından derhal savunması dahi istenmeden federasyonumuzla ilişiği kesilmiştir' diye konuştu.

BİZ SADECE SPOR YAPIYORUZ

Bu olayı ve her türlü şiddeti kınadıklarını belirten Kihtır, 'Bir şey daha eklemek gerekirse, kamuoyundaki videoları kendisine sorduğumda 3 yıl önce çekilmiş olduğunu ve mekan olarak da başkanlık yaptığı Sefaköy Kulübü içerisinde yapıldığını öğrendim, bunu da bilginize sunarım. Spor federasyonumuza ve sayın camiamıza seslenmek istiyorum. Böyle şiddet dolu, kırıcı olaylara karşı olduğumuzu ve bu olayları kınadığımızı, bizim sadece spor yaptığımızı, gençlerimizi sadece spora yönlendirdiğimizi bilmenizi isteriz' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı