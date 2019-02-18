İşitme Engelliler Sivas'ta Buluştu

Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Gençlik Meclisi üyesi 63 işitme engelli, Sivas'ta düzenlenen kış kampında bir araya geldi.

Cumhuriyet Üniversitesinden (CÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Valiliği, CÜ ve Sivas Belediyesi tarafından misafir edilen öğrenciler, 4 gün boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen engellilerle güzel etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, toplumda en çok değer görmesi gereken engelli öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Recep Toparlı da etkinliğin Sivas'ta yapılmasını sağladıklarını aktararak, emeği geçenlere teşekkür etti.

İşitme Engelliler Kulüp Başkanı Mustafa Epik ise "Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Gençlik Meclisi Üyeleri Birliği tarafından kış kampımız 63 işitme engelli arkadaşlarımızın katılımlarıyla Sivas'ta yapıldı. İlk defa Anadolu'ya kamp yapmaya gelen arkadaşlarımız çok mutlu oldular." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA