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İşitme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası hafta sonunda yapılacak

AA - Musa Samur - Spor
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İşitme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası hafta sonunda yapılacak

İlk kez düzenlenecek İşitme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası, hafta sonunda Ankara'da yapılacak.

ANKARA (AA) - İlk kez düzenlenecek İşitme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası, hafta sonunda Ankara'da yapılacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Keçiören Belediyesinin iş birliğiyle 12-13 Mart'ta Ali Özdemir Spor Salonu'nda düzenlenecek şampiyonada, 100 sporcu mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Kerim Vural, şampiyonaya yoğun katılımın olduğunu belirterek, sporculara başarı diledi.

AA / Musa Samur - Spor

Ali Özdemir, Türkiye, Ankara, Mart, Spor, Haberler

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