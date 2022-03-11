İşitme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası hafta sonunda yapılacak
AA - Musa Samur - Spor
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İlk kez düzenlenecek İşitme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası, hafta sonunda Ankara'da yapılacak.
ANKARA (AA) - İlk kez düzenlenecek İşitme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası, hafta sonunda Ankara'da yapılacak.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Keçiören Belediyesinin iş birliğiyle 12-13 Mart'ta Ali Özdemir Spor Salonu'nda düzenlenecek şampiyonada, 100 sporcu mücadele edecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Kerim Vural, şampiyonaya yoğun katılımın olduğunu belirterek, sporculara başarı diledi.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
AA / Musa Samur - Spor