İşitme Engelliler Olimpiyatları'na Doğru

Kavak Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Tunsel Aslankoç, Samsun'da 18-30 Temmuz'da yapılacak 23. Dünya İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları kapsamında güreş müsabakalarının ilçelerinde gerçekleştirileceğini söyledi.



Aslankoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaleardı mevkisindeki spor salonunda yapılacak güreş müsabakaları için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.



Binanın iç donanımı ile çevre düzenleme çalışmalarının yapıldığını anlatan Aslankoç, "Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından bağlantı yolu asfaltlanıyor. Yoğun şekilde devam eden çalışmalar en kısa sürede bitirilerek spor salonumuz müsabakalara hazır hale getirilecek." dedi.



Aslankoç, olimpiyatların Samsun ve Kavak ilçesine kazandıran Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a teşekkür etti.