İşitme Engelliler Milli Takımı, Riva'da kampa girdi
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İşitme Engelliler Milli Takımı, Riva'da kampa girdi

İşitme Engelliler Milli Takımı, Riva'da kampa girdi
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

İşitme Engelliler Milli Takımı, Brezilya'da gelecek yıl yapılması planlanan 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları Elemeleri kapsamında Riva'da kampa girdi.

İşitme Engelliler Milli Takımı, Brezilya'da gelecek yıl yapılması planlanan 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları Elemeleri kapsamında Riva'da kampa girdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki İşitme Engelliler Milli Takımı, kampta A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir araya geldi.

Milliler, Engellilerden Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem ve TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy'un da katılımıyla 27 Ağustos'ta Çekya maçı için başkent Prag'a gidecek.

Ömer Gürsoy yaptığı açıklamada, "TFF'nin ve başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in engelli futboluna verdiği desteklerle geçmişinde olimpiyat, iki dünya ve Avrupa Şampiyonluğu olan milli takımımızın, olimpiyat elemelerindeki Çekya ve Fransa maçlarından, yine Riva'nın uğuruyla ülkemize başarılı sonuçlar alarak döneceğine inanıyorum. Olimpiyatlarda geçmişte olduğu gibi şampiyonluğa ulaşacağımıza inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Elemelerde 29 Ağustos Pazar günü Çekya ile karşılaşacak milli takım, müsabaka sonrasında Türkiye'ye dönecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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