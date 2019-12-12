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İşitme Engelliler Kış Oyunları başlıyor

İtalya'nın Valtellina-Valchiavenna kentinde düzenlenen 19'uncu İşitme Engelliler Kış Oyunları bugün başlıyor.

12.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:09
İşitme Engelliler Kış Oyunları başlıyor

'nın Valtellina-Valchiavenna kentinde düzenlenen 19'uncu İşitme Engelliler Kış Oyunları bugün başlıyor.

9 gün sürecek İşitme Engelliler Kış Oyunları'nda Türkiye İşitme Engelliler Milli Takımı, kayaklı koşu ve alp disiplini branşlarında madalya mücadelesi verecek.

Milli takımda yer alan sporcular şöyle: Ömer  Altunkaynak, Idris Gökberk Şimşek, Hamdi Yağcı

Kaynak: DHA
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