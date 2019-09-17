İşitme engelliler katıldıkları kursta okuma yazma öğrendi - VAN

17.09.2019 16:48

Van'ın Erciş ilçesinde işitme ve konuşma engelli 3 kişi, katıldıkları kursta okuma yazmayı öğrendi.

Erciş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan ve 4,5 ay süren 180 saatlik işaret dili ve konuşma kursuna katılan doğuştan işitme ve konuşma engelli Nazır Çavaş, Ahmet Sağlam ile İdris Işık, başarı belgelerini aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde okul çağı dışı vatandaşlar için okuma yazma kurslarıyla ilgili bir kampanya başlatıldığını anımsattı.

Bu kampanya kapsamında ilçede yaklaşık 7 bin kişiye okuma yazma kursu verildiğini anlatan Şimşek, şöyle konuştu:

"Özellikle işitme engelli gençlerimiz, okuma yazma kursu açılması için Halk Eğitim Müdürlüğümüze talepte bulundu. Halk Eğitim Müdürlüğümüz bunun üzerine hem işaret dili hem de okuma yazma kursu açtı. Kursa katılan 3 yetişkin işaret dili ile okuma ve yazmayı çok güzel öğrenmişler. Onlardaki hırs ve istek beni çok mutlu etti. Doğuştan işitme ve konuşma engellilerimizin başarısı başka engellilere de örnek olacak."

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halis Özdaş da işitme ve konuşma engelli 3 kursiyere birinci kademe okuma yazma kursu verdiklerini belirterek, "Kursumuz çok başarılı geçti. Bu kardeşlerimiz belgelerini aldıktan sonra iş bulabilecekler, iş ortamına girecekler ve hayatları kolaylaşacak. Kurslarımız devam edecek. Kendilerine belgelerini vermekten mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA