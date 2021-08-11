İşitme engelliler kategorisinde futbol ve basketbol milli takımları, Afyonkarahisar'da kampa girdi
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İşitme engelliler kategorisinde futbol ve basketbol milli takımları, Afyonkarahisar'da kampa girdi

İşitme engelliler kategorisinde futbol ve basketbol milli takımları, Afyonkarahisar'da kampa girdi
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Spor

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı ile İşitme Engelliler Kadın Milli Basketbol Takımı, ikinci kez Afyonkarahisar'da kampa girdi.

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı ile İşitme Engelliler Kadın Milli Basketbol Takımı, ikinci kez Afyonkarahisar'da kampa girdi.

Milli takımlar, teknik direktör Ramazan Karacif ile başantrenör Özlem Şencan yönetiminde kamp için geldikleri Afyonkarahisar'daki otele giriş yaptı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Üyesi Mehmet Alaattin Nalcıoğlu ve Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci de Afyonkarahisar'da kampa giren milli takımları ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Yakup Ümit Kihtir, AA muhabirine, federasyonun 24 branşta faal olduğunu söyledi.

Bu branşlar içerisinde eleme maçları olan takımlar olduğunu dile getiren Kihtir, şöyle konuştu:

"Öncelikle futbol takımımızın 29 Ağustos'ta eleme maçı var. Onun için burada kampa girdik. İnşallah bu eleme maçlarını geçip 2022'de Brezilya'da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na (Deaflympics) katılacağız. Kadın basketbol takımımız da burada. Onlar da önümüzdeki ay İtalya'ya gidecek. Kota maçları var. İlk 4'e girerlerse onlar da Deaflympics'e katılma hakkı kazanacaklar. Bizim için çok önemli maçlar. Hocalarımızla, teknik ekiplerimizle ve bizi destekleyenlerle beraber hazırlanıyoruz."

Kendileri için salgın döneminde sporcuların sağlıklarını koruyarak antrenman yapabilmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Kihtir, havasının çok iyi olması nedeniyle Afyonkarahisar'da verim bir kamp süreci geçirdiklerini ifade etti.

Gürsoy: "İki büyük sınav var"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'nın dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonlukları olduğunu dile getirdi.

Jenerasyonun değiştiğini ancak başarıların sürekli daim olduğunu vurgulayan Gürsoy, "İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı'mızın 2022'de Brezilya'da yapılacak olimpiyat oyunları öncesi önünde iki büyük sınav var. Bu ayın sonunda Prag'da Çekya'yla, daha sonra Türkiye'de de Fransa'yla maçlarımız olacak. Bu iki büyük maçın sonucuna göre de Deaflympics'e katılma hakkı elde edeceğiz. İnşallah, başarılı sonuçlar elde edip, olimpiyatlarda derece almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürsoy, İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı'nın son kampını İstanbul'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağını, yine Fransa karşılaşmasını da burada oynayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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