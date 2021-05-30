İşitme Engelliler Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 9 ilin katılımı ile Karabük'te düzenlenen Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası ikinci gününde devam ediyor.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 9 ilin katılımı ile Karabük'te düzenlenen Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası ikinci gününde devam ediyor.

Soğuksu Merkez Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın ikinci gününde 8 takım karşı karşıya geldi. İstanbul, Ankara, Muğla, Denizli, Adana, Eskişehir, Çorlu ve İzmir illerinden toplam 9 takımın mücadele ettiği turnuvada takımlar dereceye girmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Müsabakalarda İzmir Sağırlar GSK - Adana Kurttepe Sağırlar GSK'yı 9-6, Eskişehir İESK rakibi Yıldırım İESK'i 20-6 mağlup etti. Çorlu İE Trakya SK ve Denizli İESK ise maçı yarına ertelendi.

Şampiyona 2 Haziran Çarşamba günü oynanacak final müsabakaları ile sona erecek. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı