İşitme Engelliler Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası devam ediyor
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İşitme Engelliler Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 9 ilin katılımı ile Karabük'te düzenlenen Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası ikinci gününde devam ediyor.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 9 ilin katılımı ile Karabük'te düzenlenen Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası ikinci gününde devam ediyor.

Soğuksu Merkez Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın ikinci gününde 8 takım karşı karşıya geldi. İstanbul, Ankara, Muğla, Denizli, Adana, Eskişehir, Çorlu ve İzmir illerinden toplam 9 takımın mücadele ettiği turnuvada takımlar dereceye girmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Müsabakalarda İzmir Sağırlar GSK - Adana Kurttepe Sağırlar GSK'yı 9-6, Eskişehir İESK rakibi Yıldırım İESK'i 20-6 mağlup etti. Çorlu İE Trakya SK ve Denizli İESK ise maçı yarına ertelendi.

Şampiyona 2 Haziran Çarşamba günü oynanacak final müsabakaları ile sona erecek. - KARABÜK

İşitme Engelliler Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası devam ediyor
İşitme Engelliler Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası devam ediyor
İşitme Engelliler Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası devam ediyor
İşitme Engelliler Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası devam ediyor
İşitme Engelliler Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası devam ediyor
İşitme Engelliler Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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