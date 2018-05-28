İşitme Engelliler Kadınlar Basketbol Türkiye Şampiyonası
Samsun'da düzenlenen İşitme Engelliler Kadınlar Basketbol Türkiye Şampiyonası sona erdi.
Samsun'da düzenlenen İşitme Engelliler Kadınlar Basketbol Türkiye Şampiyonası sona erdi.
Tekkeköy Bahattin Ekinci Spor Salonu'nda düzenlenen ve 3 gün süren şampiyonaya 6 takım katıldı.
Organizasyonda İstanbul Sessizler Spor Kulübü şampiyonluğa ulaşırken, Bursa Yıldırım İşitme Engelliler Spor Kulübü ikinci, Ankara İşitme Engelliler Spor Kulübü ise üçüncü oldu.
Dereceye giren takımlara ödüllerini Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir ile Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz verdi.
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