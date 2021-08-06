İşitme Engelliler Judo Milli Takımı Dünya Şampiyonasına Konya'da hazırlandı
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İşitme Engelliler Judo Milli Takımı Dünya Şampiyonasına Konya'da hazırlandı

İşitme Engelliler Judo Milli Takımı Dünya Şampiyonasına Konya'da hazırlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Büyük Erkek-Kadın Judo Milli Takımı kampı Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Büyük Erkek-Kadın Judo Milli Takımı kampı Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Konya'da gerçekleştirilen Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Büyük Erkek-Kadın Judo Milli Takım kampı sona erdi. 26 Temmuz'da başlayan ve 6 Ağustos'ta sona eren kampa; 3 antrenör, 14 erkek, 8 bayan sporcu, masör ve tercüman olmak üzere toplam 27 kişi katılırken; Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü adına erkeklerde Yusuf Çelik, kadınlarda Esma Gökülü de kampta yer aldı. Kampta hazırlıklarını tamamlayan sporcular, 28 Ekim'de Fransa'da yapılacak İşitme Engelliler Dünya Judo Şampiyonası'na katılacak. - KONYA

İşitme Engelliler Judo Milli Takımı Dünya Şampiyonasına Konya'da hazırlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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