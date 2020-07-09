İşitme engelliler için şeffaf maske üretiyorlar
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İşitme engelliler için şeffaf maske üretiyorlar

İşitme engelliler için şeffaf maske üretiyorlar Şeffaf maskeler işitme engellilerin iletişimini kolaylaştırıyor Çankırı'da işitme engelliler iletişimini kolaylaştırmak amacıyla dudak hareketlerini gösteren şeffaf maske üretimine başlandı.

09.07.2020 11:54 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:00

İşitme engelliler için şeffaf maske üretiyorlar

Şeffaf maskeler işitme engellilerin iletişimini kolaylaştırıyor

ÇANKIRI - Çankırı'da işitme engelliler iletişimini kolaylaştırmak amacıyla dudak hareketlerini gösteren şeffaf maske üretimine başlandı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü tarafından işitme engellilerin iletişimini kolaylaştırmak için dudak hareketlerini gösteren şeffaf maske üretiliyor. Atölyede günlük 600 kadar üretilen maskeler, ÇAKÜ Rektörü Hasan Ayrancı tarafından İşitme Engelliler Derneğine ve işitme engelli bireylere ücretsiz olarak dağıtılıyor. Yaklaşık 3 aylık bir süreçte 20 binin üzerinde maske üretiminin yapıldığı belirtildi.

"Dudak okumakta kolaylık sağlıyor"

3 aydır maske üretimi yaptıklarını ifade eden 4. sınıf öğrencisi Melek Koç, "Korona virüs dolayısıyla maske kullanımı zorunlu hale geldi. Fakülte dekanımızın isteği üzerine bazı araştırmalara yaparak işitme engellilerin iletişimini kolaylaştırmak için eğitmenlerine böyle bir maske tasarım yaptım. 3 aydır maske üretimi yapıyoruz. Normal maskeden günde 500-600 civarı üretim yapıyoruz. İşitme engelliler için ürettiğimiz maskeden ise isteğe bağlı olarak günde 150-200 adet maske üretebiliyoruz. Bu maskenin serüveni normal maske kalıbından ortasını oyuyoruz ölçülerine göre. Asetatı kesiliyor, ütüleniyor tek seferde dikiliyor. Dudak okumakta kolaylık sağlıyor" şeklinde konuştu.

İşitme engelliler için şeffaf maske üretiyorlar

Kaynak: İHA

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