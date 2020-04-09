İşitme engelliler için özel maske üretildi
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Deniz Köken, Koronavirüs, Güncel

İşitme engelliler için özel maske üretildi

Koronavirüs maskeleri yüzünden iletişim kurmakta zorlanan işitme engelliler için özel maske üretildi.

09.04.2020 14:45 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:45
İşitme engelliler için özel maske üretildi

Koronavirüs maskeleri yüzünden iletişim kurmakta zorlanan işitme engelliler için özel maske üretildi. Eyüpsultan Belediyesi Mesleki Eğitim Kurslarında üretilen maskeler işitme engellilerin dudak okuma yoluyla iletişim kurabilmelerini engellemiyor. 21 yaşındaki doğuştan işitme engelli Umut Bülbül'ün maskesini, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken verdi. Köken, "Tüm vatandaşlarımız için hizmetlerimiz devam edecektir" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmak zorunlu hale getirilirken ticari olarak satışı da yasaklandı. Belediyeler de tüm imkanlarını seferber ederek maske üretimine başladı. Eyüpsultan Belediyesi Mesleki Eğitim Kursu'nda dikilen maskeler belediye çalışanlarına ücretsiz ulaştırılıyor. Kursta ayrıca işitme engellilerin kullanması için özel bir maske de tasarlandı. Maskenin dudak kısmı şeffaf bırakılarak işitme engellilerin dudak okuma yoluyla iletişim kurması kolaylaştırıldı. Ayrıca müdürlüğe bağlı Aile Danışmanlık Merkezi'nde teleseans, online seans ve sosyal medyadan canlı yayınlarla Eyüpsultan halkına ücretsiz destek veriliyor.

"KORONAVİRÜSLE MÜCADELE DE GEREKEN TÜM TEDBİRLERİ ALDIK"

Koronavirüsle mücadelede tüm önlemlerin alındığını ve çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçede yaşayan engelli vatandaşlar için de çalışmalar yapıldığını ifade etti. Köken, "Maske üretimine başladık. İlçemizdeki personellerimize ücretsiz bir şekilde dağıtımını yapıyoruz. Engelliler için de maske lazım. Bizler de düşündük ve işitme engelli vatandaşlarımız için bir maske tasarladık. Dudak okuma yoluyla iletişim kurabilmeleri için özel maskeler diktik. Çünkü işitme engelli vatandaşlarımız diğer türlü çok zorluk çekiyordu. Bizler her zaman her vatandaşımızın yanındayız. Ayrım gözetmeksizin herkesin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Aile Müdürlüğümüz pskolojik destek için online olarak hizmete başladı. Uzun zamandır toplantılarımızı online yapıyoruz. Kendimiz de tedbirlerimizi aldık. Önce biz uygulayacağız ki vatandaş da uygulasın" şeklinde konuştu.

"BU MASKE KONUŞMAMI DA ANLAMAMI DA KOLAYLAŞTIRACAK"

Doğuştan işitme engelli 21 yaşındaki Umut Bülbül kendisi gibi işitme engelli olan kişiler için hazırlanan maskeden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Bülbül, "Maske benim için çok iyi oldu. Diğer maskeyle kimseyle iletişim kuramıyordum. Şimdi rahatlıkla dudak okuyabiliyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bizleri düşündükleri için çok mutluyum. Bu maskeyle daha rahat iletişim kurabileceğim. Bu maske konuşmamı da anlamamı da kolaylaştıracak" ifadelerini kullandı. Genç Umut'un babası Yılmaz Bülbül ise, "Maskeyi düşünenden de dikenden de Allah razı olsun. Oğlum için çok iyi oldu. Artık daha rahat iletişim kurabilecek" dedi.


Kaynak: DHA

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