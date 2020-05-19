İşitme engelliler için maske üretiyorlar Maske takmak çok sayıda ülkede artık zorunlu. Ancak bu tedbir toplumun önemli bir kesimi için ciddi bir sorun. Dünya genelinde sayıları yarım milyara yaklaşan işitme engelliler, normal maskeler nedeniyle iletişim kuramıyor.

Maske takmak çok sayıda ülkede artık zorunlu. Ancak bu tedbir toplumun önemli bir kesimi için ciddi bir sorun. Dünya genelinde sayıları yarım milyara yaklaşan işitme engelliler, normal maskeler nedeniyle iletişim kuramıyor. Kaynak: DailyMotion.com