İşitme engelliler için maske üretiyorlar
Maske takmak çok sayıda ülkede artık zorunlu. Ancak bu tedbir toplumun önemli bir kesimi için ciddi bir sorun. Dünya genelinde sayıları yarım milyara yaklaşan işitme engelliler, normal maskeler nedeniyle iletişim kuramıyor.
19.05.2020 10:50 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:50
Maske takmak çok sayıda ülkede artık zorunlu. Ancak bu tedbir toplumun önemli bir kesimi için ciddi bir sorun. Dünya genelinde sayıları yarım milyara yaklaşan işitme engelliler, normal maskeler nedeniyle iletişim kuramıyor.
Kaynak: DailyMotion.com