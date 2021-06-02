İşitme Engelliler Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İşitme Engelliler Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası tamamlandı

İşitme Engelliler Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası tamamlandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Spor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen 2020-2021 sezonu Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda Ankara Sağırlar Gençlik Spor Kulübü birinci oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen 2020-2021 sezonu Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda Ankara Sağırlar Gençlik Spor Kulübü birinci oldu.

Soğuksu Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, Bursa, Denizli, Ankara, Eskişehir, Muğla, Tekirdağ, İzmir, Adana ve İstanbul'dan 9 takım katıldı.

Şampiyonanın son gününde oynanan final müsabakalarının ardından Ankara Sağırlar Gençlik Spor Kulübü birinci, Eskişehir İşitme Engelliler Spor Kulübü ikinci, Bursa Yıldırım İşitme Engelleriler Spor Kulübü ise üçüncü sırayı aldı.

Dereceye giren sporculara madalya ile kupalarını federasyon başkanı Yakup Ümit Kihtir, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven verdi.

Yakup Ümit Kihtir, gazetecilere yaptığı açıklamada, başarılı bir organizasyonu geride bıraktıklarını belirterek, "Çekişmeli maçlar oldu. Dereceye giren takımları tebrik ediyorum. İki yıldır pandemi nedeniyle düzenli antrenman yapamazken, bu kadar üst düzey oynamaları bizi sevindirdi. Milli takım için büyük bir hedefti." diye konuştu.

Coşkun Güven de turnuvaya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Beşiktaş, Kenan Karaman transferinde mutlu sona çok yakın
Beşiktaş, Kenan Karaman transferinde mutlu sona çok yakın
A Milli Takım'da 4 futbolcu EURO 2020 kadrosundan çıkarıldı
A Milli Takım'da 4 futbolcu EURO 2020 kadrosundan çıkarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Nikos Dendias Adnan Menderes Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İşitme Engelliler Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası tamamlandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 15:05:27. #1.14#

title