MERSİN (İHA) - İşitme engelliler, hayatlarını kolaylaştıran eğitimle okuma yazmayı öğrendiler

MERSİN (İHA) Mersin'de işitme engelliler, hayatlarını kolaylaştıracak 80 saatlik eğitimle okuma yazmayı öğrendi.

Erdemli ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından işitme engellilere yönelik 'Okuma-Yazma' kursu açıldı. Milli İrade Ortaokulunda hazırlanan bir sınıfta kursa Habibe Şen (49), Süleyman Dur (41), İbrahim Yılmaz (40), Ramazan Çakır ve Adem Topal olmak üzere 5 kişi başvurdu. Sınıf öğretmeni Mehmet Yılmaz eşliğinde işaret dili eğitmeni Ayşe Günay ve özel eğitim öğretmeni Ramazan Pekgöz tarafından 5 kursiyere 2 ay içerisinde 80 saatlik ders verildi. Derslerin son aşamasına gelmesiyle birlikte kursiyerler okuma ve yazmayı öğrenerek birinci seviyeyi tamamladı. Erdemli Kaymakamı Avni Kula ve diğer idareciler tarafından kursiyerlere belgeleri verildi.

İşaret dili eğitimi alanlardan Adem Topal, eğitimden sonra mesajlaşmaya başladığını belirterek artık kendi kimlik bilgilerini de okuyup yazdığını kaydetti. İşitme engelliler verilen eğitimin önemli olduğuna dikkat çeken Kaymakam Avni Kula, "Bu konuda ilçe milli eğitim müdürümüzü ve emeği geçen tüm öğretmenlerimize tebrik ediyorum. İşitme engelli vatandaşlarımıza da bundan sonraki hayatlarında başarı diliyorum" dedi.

80 saatlik bir kurs olduğunu belirten Erdemli Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ise, "5 vatandaşımız kursa katılıp devam etti. Amacımız onların okuma yazma öğrenip en azından günlük hayatlarını kolaylaştırmak. Özellikle yazmalarına baktığımda defterleri düzenli başarılı bir şekilde ilerlemişler" diye konuştu. Kursa günlük yaşantılarında kullanabilecekleri kelimeleri öğreterek başladıklarını anımsatan sınıf öğretmeni Mehmet Yılmaz da "Yapılan dersler sonrasında öğrencilerimize kelimeleri yazmayı okumayı öğrettik. Okuyorlar yazıyorlar. Günlük ihtiyaçlarını telefondan mesaj yoluyla veya defterlerine yazarak anlatabiliyorlar. Oldukça başarılılar, istekleri çok fazla" ifadelerini kullandı.

Kursların devam edeceği belirtilirken, öğretmen ve kursiyerler tarafından işaret diliyle, "Bütün işitme engelli arkadaşlarımızı okuma yazma kurusuna davet ediyoruz" mesajı verildi.