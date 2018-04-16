İşitme Engelliler Futbol Takımı Şampiyonluk Kupasını Kaldırdı
Hatay Büyükşehir Belediyespor, yeni bir şampiyonluk ile hanesi bir kupa daha kazandırdı.
Başarı dolu bir lig serüveni geçiren HBB İşitme Engelliler Futbol Takımı, şampiyonluk kupasını Hatay'da kaldırdı.
2017-2018 yılı Türkiye İşitme Engelliler Spor Toto 1. Ligi C grubunda birinci sırada mücadelesini sürdüren HBB İşitme Engelliler Futbol Takımı, son karşılaşmasını kendi evinde yaptı.
Ligin son haftasında Afşin İşitme Engelliler Futbol Takımı'nı ağırlayan HBB'li sporcular, karşılaşmayı 4-1 mağlup tamamladı.
Türkiye İşitme Engelliler Süper Ligi'nde başarılı bir şampiyonluk tarihi yazan HBB takımı, 15 Nisan saat 11.00'de Nazım Koka'da ter dökerek hanesine 3 puan daha yazdırdı.
Maç sonunda kupa sevinci yaşayan HBB İşitme Engelliler Futbol Takımı, coşkulu taraftar grubuyla kaldırdığı şampiyonluk kupasını Hatay'a armağan etti.