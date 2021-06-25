İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Karşıyaka
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İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Karşıyaka

İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Karşıyaka
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'nde İzmir ekibi Karşıyaka şampiyon oldu.

İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'nde İzmir ekibi Karşıyaka şampiyon oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'nde Karşıyaka şampiyonluğa ulaştı. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmasında iki İzmir temsilcisi Karşıyaka ile Bornova şampiyonluğa ulaşmak için mücadele etti. İlk yarısı ve normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmada Karşıyaka uzatma dakikalarında bulduğu golle şampiyon oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Karşıyaka - Haberler Spor
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