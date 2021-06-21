İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'de çeyrek final maçları tamamlandı
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İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'de çeyrek final maçları tamamlandı

İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'de çeyrek final maçları tamamlandı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Spor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'deki çeyrek final müsabakaları tamamlandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'deki çeyrek final müsabakaları tamamlandı.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı ve Safranbolu Çim Saha'da 4 maç oynandı.

Çeyrek final karşılaşmalarının sonuçları şöyle:

Torbalı-Adıyaman Belediyespor: 6-2

Karşıyaka-Sefaköy: 2-1

Bornova-Avcılar: 5-1

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Ankara: 1-0

Bu sonuçlara göre Torbalı, Karşıyaka, Bornova ve Hatay Büyükşehir Belediyespor yarı finale çıktı.

Yarı finalde ise Torbalı-Bornova ile Karşıyaka-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçları 23 Haziran'da oynanacak.

Karşılaşmaları, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Yakup Ümit Kihtir ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven de izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'de çeyrek final maçları tamamlandı - Haberler Spor
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