İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı Prag'da
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İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı Prag'da

İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı Prag'da
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Brezilya'da 2022 yılında düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) grup elemelerinde 29 Ağustos Pazar günü Çekya'ya konuk olacak İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, bu ülkenin başkenti Prag'a geldi.

Brezilya'da 2022 yılında düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) grup elemelerinde 29 Ağustos Pazar günü Çekya'ya konuk olacak İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, bu ülkenin başkenti Prag'a geldi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı kafileyi Prag Havalimanı'nda Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış karşıladı. Egemen Bağış, Engelli Federasyonlarından Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Engelliler Koordinasyon Kurulu üyesi Alaaddin Nalcıoğlu, teknik heyet ve sporcularla bir araya gelip, kafile ile yakından ilgilendi.

Milliler, olimpiyat elemelerinde grubunda 29 Ağustos Pazar günü Çekya ve 25 Eylül'de de Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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