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İşitme Engelliler Erkekler Futbol Süper Lig'i başlıyor

İşitme Engelliler Erkekler Futbol Süper Lig'i başlıyor
AA / Musa Samur - Haberler | Spor

Türkiye İşitme Engelliler Erkekler Futbol Süper Ligi, 28 Ocak Cuma günü başlıyor.

Türkiye İşitme Engelliler Erkekler Futbol Süper Ligi, 28 Ocak Cuma günü başlıyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonunun fikstür kura çekimine göre 6 gruba ayrılan 24 takım, ilk hafta maçları 28-29-30 Ocak tarihlerinde yapacak.

Grup birincileri ve en iyi gurup ikincisinin 16-20 Şubat tarihlerinde oynanacak play-off'ta mücadele edeceği ligde maçlar, Bursa, Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Gaziantep ve Samsun'da oynanacak.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri

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