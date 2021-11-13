İşitme Engelliler Dünya Karate ve Tekvando Şampiyonaları İran'da yapılacak

İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonası ve İşitme Engelliler Dünya Tekvando Şampiyonası 18-25 Kasım tarihlerinde İran'ın başkenti Tahran'da yapılacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda Türkiye, karate ve tekvando branşlarında temsil edilecek.

Açıklamada, "Tekvando da 28, karate branşında ise 40 kişilik bir kafile ile ülkemiz temsil edilecek. Kampı devam eden milli tekvandocularımızın kafilesi Ankara'dan, milli karatecilerimizin kafilesi ise İstanbul Havalimanı'ndan yola çıkacak. Kafilemizde ayrıca 2017 Deaflympics şampiyonları milli sporcular Fatih Çiçek, Burak Mert Can, Selver Şeker ve Merve Yazıcı'da yer alacak." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, İran'da yapılacak dünya şampiyonasına sporcuların büyük bir özveriyle hazırlandıklarını söyledi.,

İran'dan madalyalarla döneceklerine inandığını anlatan Vural, "15'er günlük iki hazırlık kampı yaptı sporcularımız. Çok çalıştılar, yoruldular. Kafilemizde aralarında olimpiyat, dünya ve Avrupa Şampiyonu olan sporcularımız var. Onlara güvenimiz tam. Bizlere her zaman destek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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